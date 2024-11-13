عاجل - حادث مأساوي على طريق المطرية - بورسعيد.. 13 وفاة و22 إصابة ومحافظ الدقهلية يتابع التطورات

شهد طريق المطرية الجديد - بورسعيد حادث تصادم مروع مساء الأربعاء، حيث تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تطورات الحادث منذ اللحظات الأولى، إذ وقع التصادم بين أتوبيس وسيارة نقل وأخرى أجرة، مما أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة.

الاطمئنان على حالة المصابين

على الفور، تواصل محافظ الدقهلية مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، للاطمئنان على حالة المصابين وضمان سرعة إصدار تصاريح الدفن للمتوفين. كما وجه المحافظ الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفع حالة الطوارئ القصوى في المستشفيات الواقعة ضمن قطاع الشمال، وخاصة القريبة من موقع الحادث، لتوفير جميع سبل العلاج والرعاية اللازمة للمصابين، مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة المنصورة لتلقي العناية الطبية المتقدمة.

وأكدت المحافظة جاهزيتها التامة للتواصل مع المواطنين عبر مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم، التابع لديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية)، لتلقي أي شكاوى من الأهالي ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم. ولتسهيل الوصول إلى الجهات المختصة، أُعلن عن أرقام الاتصال المتاحة للاستفسار من التليفون الأرضي أو المحمول، وهي 0502316644، 0502314880، و0502327792، بالإضافة إلى الرقم 114 للتواصل عبر التليفون الأرضي.

أهمية تأمين الطرق وسرعة الاستجابة

يشدد هذا الحادث الأليم على أهمية تأمين الطرق وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحوادث الطارئة. وتعكف السلطات على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا، كما يجري التحقيق لتحديد أسباب الحادث وملابساته لمنع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلًا.