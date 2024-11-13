إمام عاشور يكشف سبب حزن شيكابالا وتفاصيل "طرد دونجا"

تحدث إمام عاشور، لاعب الأهلي، عن موقف جمعه بقائد الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، خلال مباراة بين الأهلي والزمالك، وسبب انقطاع التواصل بينهما.

إمام عاشور يكشف سبب حزن شيكابالا

وقال إمام خلال ظهوره في برنامج «حارس الأهلي» على قناة الأهلي، إنه أثناء تنفيذ ركلة ركنية نظر إليه شيكابالا وقال له: "أنا زعلان منك عشان بكلمك وانت مش بترد عليا". فرد عليه إمام: "طب ما أنا كلمتك قبل كدة ومكنتش بترد عليا برضو".

وأضاف عاشور أنه في نفس المباراة كان زميله دونجا يلاحقه طوال الوقت، فذهب إلى شيكابالا مازحًا وقال له: "والله هتسبب في طرد دونجا"، مشيرًا إلى أن شيكابالا ضحك حينها. وأكد عاشور أنه حاليًا لا يوجد تواصل بينه وبين شيكابالا.