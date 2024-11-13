الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة في إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء، أن قوارب سلاح البحرية تمكن من اعتراض طائرة مسيرة حاولت الدخول إلى أراضي إسرائيل من الجهة الشرقية في منطقة إيلات.

وقال الجيش في بيان: "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في منطقة إيلات، اعترض قارب تابع للبحرية الإسرائيلية طائرة مسيرة أطلقت من الشرق، وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

ومن جانبها، قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الأربعاء 13-11-2024، هدفا حيويا في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها "استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".