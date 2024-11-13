شوبير يوضح آخر تطورات الحالة الصحية للاعب كفرالشيخ بعد أزمته الطارئة

الفجر الرياضي
أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن آخر التطورات بشأن حالة محمد شوقي، لاعب فريق كفرالشيخ، الذي تعرض لأزمة صحية حادة خلال مباراة فريقه أمام مركز شباب القزازين، تسببت في توقف قلبه على أرضية ملعب الزرقا.

شوبير يتحدث عن لاعب كفر الشيخ

وأشار شوبير إلى أن حالة شوقي بدأت تتحسن قليلًا، مشيدًا بسرعة الاستجابة الطبية، حيث كانت سيارة الإسعاف وجهاز الصدمات متوفرين بجانب قرب المستشفى من الملعب، مما ساهم في سرعة إسعاف اللاعب.

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وأضاف شوبير أن رئيس نادي الزرقا، سمير موسى، وباقي المسؤولين الرياضيين في محافظة دمياط، إلى جانب رئيس نادي كفرالشيخ، عبدالحميد مصطفى، قد تابعوا حالة اللاعب عن كثب، حيث أصدر الأخير بيانًا حول تطورات الحالة.

وأكد شوبير أن نبض اللاعب ونسبة الأكسجين تحسنا، وينتظر الجميع أن يستعيد وعيه ويخرج من الغيبوبة قريبًا.
 

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