محافظ الدقهلية ومدير الأمن يصلان مستشفى المنزلة للاطمئنان على المصابين في حادث أتوبيس المطرية

وصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبدالعزيز مدير الأمن منذ قليل إلى مستشفي المنزله العام للاطمئنان على المصابين في حادث أتوبيس المطريه والذي وقع علي طريق بورسعيد المطريه مساء اليوم والذي تم تحويلهم من مستشفي المطريه.

وقام " محافظ الدقهليه " بالاطمئنان علي المصابين داخل الأقسام ووجه بتقديم الرعايه الطبيه الكامله لهم وإجراء كافة العمليات الجراحية والاسعافات اللازمه لهم.

وأمر اللواء طارق مرزوق علي الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال فريق من التضامن الاجتماعي لتقديم كافة الدعم اللوجستي والمادي للمصابين وتوفير كافة متطلباتهم ومتطلبات أسرهم لحين خروجهم من المستشفي.

هذا وتُطمئن محافظة الدقهلية المواطنين أن فرق العمل داخل المستشفيات الصحية بالمطرية والمنزله يقدمون الرعاية الطبية الكاملة للمرضى على أكمل وجه.

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

وتهيب محافظة الدقهليه بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات أو تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا باول وسنوافيكم بكافة التفاصيل في بيان لاحق.

داعين الله ان يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

محافظ الدقهلية يطمئن على مصابي حادث اتوبيس المطرية بورسعيد

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