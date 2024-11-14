عاجل - "ما أبهاكِ في الأسود".. نجمات تصدَّرن إطلالات القاهرة السنيمائي بهذا اللون الأنيق

على السجادة الحمراء

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كان اللون الأسود خيارًا بارزًا طغى على إطلالات العديد منهن، مجسدًا الأناقة والفخامة اللتين أضفين حضورًا لافتًا على دار الأوبرا المصرية. وبينما اختارت بعض النجمات تصميمات بسيطة وعصرية، فضّلت أخريات مزج الأسود بألوان لامعة كالفضي ليضفين لمسة من التميز ولجذب عدسات المصورين.

كانت من أبرز النجمات اللاتي سحرن الأضواء بفخامة الأسود: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، التي تألقت بإطلالة تقليدية تعكس عمق الأناقة، وهبة مجدي التي اختارت فستانًا مميزًا تزينه تطريزات راقية، أما دينا فقد أضافت لمستها الخاصة بمزيج أنيق من الأسود، وأكملت ميس حمدان ظهورها بفستان كلاسيكي ينسجم مع أجواء المهرجان. وشاركت أيضًا رانيا محمود ياسين وعبير صبري، بينما خطفت آنا فهمي، زوجة الفنان حسين فهمي، الأنظار بتصميم بسيط وأنيق.

زوجة الفنان حسين فهمي

وتأتي الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لتستمر حتى 22 نوفمبر، حيث تعرض أفلام متنوعة من ثقافات وأصوات سينمائية جديدة. وتتميز الدورة بمشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، مما يعكس مدى شمولية المهرجان وحرصه على تقديم تجارب سينمائية غنية ومتنوعة. وتُعرض على السجادة الحمراء 16 فيلمًا، إضافة إلى 37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، كما يشمل المهرجان 119 عرضًا خاصًا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي هذه الدورة، سيُكرم مهرجان القاهرة السينمائي ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تقديرًا لإنجازاتهم الكبيرة في عالم السينما؛ حيث يتم تكريم المخرج المصري يسري نصر الله بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك اعترافًا بمسيرته الحافلة وأعماله المميزة التي أثرت في السينما العربية والعالمية. كما يُمنح النجم أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز، لتميّزه بأدوار متنوعة أسهمت في صناعة السينما المصرية. إلى جانب ذلك، يتولى المخرج البوسني الحائز على جائزة الأوسكار دانيس تانوفيتش رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية، حيث سيكون له دور مهم في اختيار الفائزين بالجوائز الكبرى للمهرجان.

الفنانة فردوس عبد الحميد

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، منذ انطلاقه، حافظ على مكانته كأحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وإفريقيا، ويعتبر الوحيد في المنطقة المصنّف ضمن الفئة "A" من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس "FIAPF". ويعود المهرجان هذا العام ليقدم للمشاهدين تجربة سينمائية غنية، تبدأ مع فيلم الافتتاح "أحلام عابرة"، الذي يُعرض مساء يوم الأربعاء، ليكون بداية مشوّقة لهذا الحدث الفني السنوي.

ويجمع مهرجان القاهرة السينمائي بين العراقة والحداثة، حيث يحتفي بصنّاع السينما من جميع أنحاء العالم، ويمكّن الجمهور من اكتشاف أفلام جديدة ومبدعين شباب يسعون لتقديم رؤى سينمائية مختلفة. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة مليئة بالمفاجآت والعروض السينمائية التي ستثري المشهد الفني، وتجذب النقاد وعشاق السينما على حدٍ سواء.

اختتمت فعاليات حفل الافتتاح بأجواء احتفالية وسط حضور لافت لنجوم السينما وصناع الأفلام من مختلف دول العالم، حيث تميزت هذه الأمسية بتألق النجمات بالأزياء السوداء التي أضافت لمسات من الأناقة الرفيعة على أجواء الحدث.