رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا برئاسة حبتور لتقديم العزاء لشيخ الأزهر

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شيخ الأزهر والوفد
شيخ الأزهر والوفد الإماراتي

أناب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفدًا رسميًا لتقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، في وفاة شقيقته الكبرى التي انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم الأربعاء.

ترأس الوفد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وضم كلًا من الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعضو مجلس حكماء المسلمين، وسعادة الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وعبّر الوفد عن تضامن دولة الإمارات، قيادةً وشعبًا، مع فضيلة الإمام الأكبر في هذا المصاب الجلل، معربًا عن خالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الإمام والأسرة الكريمة، داعين الله - عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

الأستاذ الدكتور أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمارات العربية المتحدة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس دولة الإمارات شيخ محمد بن زايد آل نهيان

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