وكيل صحة الدقهلية يطمئن على مصابي حادث طريق " المطرية- بورسعيد"

تفقد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى المطرية والمنزلة، للاطمئنان على حالة المصابين، في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة، على طريق المطرية الجديد والوقوف على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.



وصرح مدكور أن فريق الاستقبال بالمستشفيات قام فور وصول المصابين بالإجراءات اللازمة لإسعافهم وتم عمل كافة الفحوصات الطبية.مؤكدا على وتوفير كافة سبل العلاج وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمصابين ومتمنيًا لهم السلامة والشفاء العاجل.

وكان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته عقب الحادث برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الشمال حيث استقبلت مستشفيات الدقهلية 15 حالة،منها 12 بمستشفى المطرية و3 بمستشفى المنزلة.



وكيل وزارة الصحة يتابع مصابي حادث طريق المطرية بورسعيد

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