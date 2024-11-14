أفضل 10 مشروبات في فصل الشتاء.. تعرف عليهم

مع حلول فصل الشتاء وبرودة الطقس، يبحث الكثيرون عن مشروبات دافئة تمنحهم الدفء والراحة وتساعدهم في مقاومة البرد، تلعب المشروبات الشتوية دورًا هامًا في تعزيز صحة الجسم ورفع مناعته، إلى جانب الشعور بالاسترخاء.

تتنوع هذه المشروبات في مكوناتها وفوائدها، من الأعشاب المفيدة، إلى التوابل الغنية بالعناصر الصحية، إلى الحليب والعسل، مما يجعلها مناسبة لجميع الأذواق. إليك قائمة بأفضل المشروبات التي يمكن التمتع بها في فصل الشتاء.

1. الشاي بالزنجبيل

الشاي بالزنجبيل يُعد من المشروبات الشتوية الأكثر شعبية. يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد في تقوية الجهاز المناعي وتحسين الدورة الدموية. كما يُعتبر الزنجبيل مفيدًا في تخفيف مشاكل الهضم ويعمل على تهدئة الحلق.

طريقة التحضير:

- اغلي كوبًا من الماء وأضف شريحة من الزنجبيل الطازج.

- اتركه لبضع دقائق، ثم أضف ملعقة صغيرة من العسل للتحلية.

2. السحلب

السحلب من المشروبات التقليدية المحببة في الشتاء، خاصة في العالم العربي. يُحضر من مسحوق السحلب مع الحليب ويُزين بالقرفة أو المكسرات. السحلب غني بالكالسيوم والبروتين، مما يجعله مغذيًا ودافئًا، ويعمل على تحسين المزاج ورفع حرارة الجسم.

طريقة التحضير:

- سخّن كوبًا من الحليب وأضف ملعقة صغيرة من مسحوق السحلب.

- حرّك المزيج جيدًا حتى يصبح كثيفًا.

- قدّمه مع رشة من القرفة أو المكسرات المفرومة.

3. الحليب بالكركم (الحليب الذهبي)

الحليب بالكركم، أو ما يُعرف بالحليب الذهبي، هو مشروب ذو خصائص علاجية قوية. يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة ومضاد للالتهابات، مما يساهم في تعزيز مناعة الجسم والوقاية من نزلات البرد.

طريقة التحضير:

- سخّن كوبًا من الحليب وأضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

- يمكنك إضافة رشة من الفلفل الأسود لزيادة فاعلية الكركمين.

- أضف العسل للتحلية واستمتع بالمذاق والفوائد.

4. القهوة العربية

القهوة العربية ليست فقط مشروبًا تقليديًا، بل تحتوي أيضًا على فوائد متعددة، خاصةً إذا أُضيفت إليها التوابل مثل الهيل والقرنفل. يساعد الهيل في تحسين الهضم ويضيف نكهة مميزة، فيما يُعزز القرنفل من مقاومة الجسم للعدوى.

طريقة التحضير:

- اغلي القهوة المطحونة في الماء وأضف بعض الهيل والقرنفل.

- يمكنك أيضًا إضافة الزعفران للحصول على نكهة غنية ومميزة.

مشروبات الشتاء

5. الشاي بالقرفة والعسل

يعد الشاي بالقرفة والعسل مشروبًا مثاليًا للشتاء، حيث توفر القرفة دفئًا للجسم، وتعمل كمضاد للالتهابات، بينما يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا. هذا المشروب يساعد أيضًا في تهدئة الحلق وتعزيز صحة الجهاز التنفسي.

طريقة التحضير:

- اغلي كوبًا من الماء وأضف عودًا من القرفة.

- اترك القرفة تغلي لمدة 5 دقائق، ثم أضف ملعقة من العسل.

- يمكنك أيضًا إضافة شريحة من الليمون لمزيد من الفوائد.

6. مشروب الكاكاو الساخن

يُعد مشروب الكاكاو الساخن خيارًا مثاليًا لمحبي الشوكولاتة في الشتاء، حيث يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين المزاج وتعزيز صحة القلب. يمكنك إعداد مشروب الكاكاو بالحليب أو بالماء حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

- سخّن كوبًا من الحليب وأضف ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكاكاو غير المحلى.

- أضف السكر أو العسل حسب الرغبة واستمتع بالمذاق الغني.

7. اليانسون

اليانسون هو من الأعشاب التي تمنح الشعور بالدفء وتساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين عملية الهضم. يُعتبر مشروب اليانسون مفيدًا خاصة لمن يعانون من اضطرابات النوم والقلق في فصل الشتاء.

طريقة التحضير:

- اغلي كوبًا من الماء وأضف ملعقة صغيرة من بذور اليانسون.

- اتركه ليتخمر لبضع دقائق، ثم صفيه واشربه دافئًا.

8. شاي النعناع

يُعتبر شاي النعناع من المشروبات التي تهدئ الجهاز الهضمي وتساعد في تخفيف الصداع واحتقان الأنف، مما يجعله مفيدًا جدًا في فصل الشتاء، خاصة لمن يعانون من نزلات البرد.

طريقة التحضير:

- اغلي كوبًا من الماء وأضف بعض أوراق النعناع الطازج.

- اتركه يغلي لدقيقتين، ثم اشربه دافئًا.

9. شاي الليمون والزنجبيل

يعتبر شاي الليمون والزنجبيل مشروبًا رائعًا لتعزيز مناعة الجسم في فصل الشتاء، حيث يحتوي على فيتامين C الموجود في الليمون، إضافة إلى خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات. يساعد هذا المشروب في محاربة نزلات البرد ويمنح الجسم الطاقة.

طريقة التحضير:

- اغلي كوبًا من الماء وأضف شريحة من الزنجبيل وملعقة من عصير الليمون.

- يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل للتحلية.

10. الحساء الساخن

على الرغم من أنه ليس مشروبًا تقليديًا، إلا أن الحساء يُعتبر خيارًا ممتازًا للدفء في الشتاء. يحتوي على الخضروات والمكونات المغذية التي تمد الجسم بالعناصر الضرورية. يُمكن إعداد أنواع مختلفة من الحساء مثل حساء العدس أو حساء الدجاج بالخضروات.

طريقة التحضير:

- حضّر الحساء باستخدام الخضروات الطازجة، مثل الجزر والبصل والطماطم، وأضف العدس أو الدجاج.

- اتركه ليغلي حتى يصبح المزيج كثيفًا ويصبح الحساء جاهزًا للتقديم ساخنًا.