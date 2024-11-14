شبانة: مونديال الأندية أصبح محل اهتمام العالم.. وإدارة الأهلي عليها إبرام صفقات قوية في يناير

بوابة الفجر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي عليه إبرام صفقات قوية في شهر يناير المقبل استعدادا لكأس العالم للأندية الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حاليا، مشيرا إلى أن شعار الأهلي حاليا يتواجد في ميادين مدينة نيويورك أحد المدن المستضيفة للبطولة.

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وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مونديال الأندية بطولة كبيرة يجب الاعداد لها بكل قوة، ولا يجوز دخول المنافسات دون لاعبين مميزين، وعلى إدارة الأهلي أن تعمل بشكل قوي، لمناطحة الكبار في المونديال، وأن تبتعد عن "البخل" في ملف الميركاتو، الذي يساهم في ضياع الصفقات".

وأضاف: "كأس العالم للأندية سينطلق في العام المقبل، سيظل حدث تاريخي وسنذكر بعد 100 عام مشاركة النادي الأهلي في البطولة".

وتطرق للحديث عن ملف كهربا، وقال: "ذكرت في وقت سابق أن هناك مبلغ متبقى سوف يدفعه اللاعب بشيك لصالح الزمالك، والبعض بدأ يستعرض تصريحات لحسين لبيب رئيس الزمالك بشأن رفض تقسيط الغرامة".

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