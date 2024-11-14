تعلمت منه درس عظيم.. نجلاء بدر تُشيد بمجهود حسين فهمي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أشادات الفنانة نجلاء بدر بدور ومجهود حسين فهمي في حفل افتتاح الدور الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكتبت عبر حسابها بفيسبوك:"كامل الإحترام والتقدير للفنان حسين فهمي على المجهود العظيم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها

كامل التقدير والأحترام لقلبه المتمزق وعقلة الواعي وحبه الحقيقي وتفانيه في العمل وإخلاصه ".

واستكملت:"لقد تعلمت منك أليوم درس عظيم لا أستطيع نسيانه على مر الزمان

عقل واعي وذهن حاضر وتفاني وإخلاص في كل شيء

شكرًا للفنان حسين فهمي ".

نجلاء بدر تنهي تصوير "أزمة ثقة"



أنهت نجلاء بدر تصوير مسلسل "أزمة ثقة"، الذي يشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم هاني عادل، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، ومنة فضالي، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.



أحداث "أزمة ثقة" بين التشويق والإثارة



يُقدم مسلسل "أزمة ثقة" قصة مشوقة تدور حول جريمة قتل يتسابق الأبطال على الهروب من عواقبها.

تضمن الحلقات الخمس عشرة جرعة مكثفة من الإثارة والتشويق، إذ يمر المشاهد بتجارب وصدمات غير متوقعة تجعله مشدودًا للأحداث المتسارعة.

المسلسل المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية يُتوقع أن يحقق نجاحًا باهرًا نظرًا لما يحتويه من مفاجآت درامية.