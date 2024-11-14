12 وفاة وإصابة 23..محافظ الدقهلية ومدير الأمن مابين مستشفى المطرية والمنزلة لدعم المصابين ومساعدة أسر ضحايا حادث طريق المطرية -بورسعيد

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محافظ الدقهلية ومدير
محافظ الدقهلية ومدير الأمن داخل مستشفى المطرية

وصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبدالعزيز مدير الأمن الدقهلية إلى مستشفي المطرية المركزي للاطمئنان علي حالات المصابين في حادث أتوبيس المطرية والذي وقع علي طريق بورسعيد المطريه مساء الأربعاء والذي أسفر عن وفاة 12 مواطن وإصابة عدد 23 مواطن آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات الصحية بمحافظة الدقهلية ( مستشفي المطرية - مستشفي المنزلة ) والمستشفيات الصحيه بمحافظة بورسعيد ( مستشفي الزهور - مستشفي النصر - مستشفي 30 يونيو ).

 واطمئن " محافظ الدقهلية " علي المصابين داخل أقسام المستشفي ووجه لوكيل وزارة الصحة بتقديم الرعايه الصحية الكاملة لهم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية والصحية بالمنصورة إذا استدعي الأمر ذلك.

  والتقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بعائلات المرضى وأكد لهم علي متابعة الحالة الصحية لذويهم بنفسه شخصيًا وأنه لن يتركهم حتى يمتثلوا للشفاء تمام ويعودون إلى بيوتهم، مؤكدًا علي تقديم الدعم الكامل لهم بكافة أنواعه.

وأمر اللواء طارق مرزوق علي الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم، موجهًا بسرعة الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن للمتوفين.

 وأعرب " محافظ الدقهلية" عن حزنه الشديد جراء وقع هذا الحادث الأليم ووقوع ضحايا من أبناء مركز ومدينة المطريه ووجه التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مصابهم الجلل، وأعلن عن تواجده وسط ابناء المطرية لتقديم واجب العزاء فور وصول الجثامين لدفنهم.

 وتُطمئن محافظة الدقهلية المواطنين أن فرق العمل الطبيه داخل المستشفيات الصحيه بالمطرية والمنزلة يقدمون الرعاية الطبية الكاملة للمرضى على أكمل وجه وهناك متابعة دقيقة لحالات المرضى لحين امتثالهم تمامًا للشفاء.

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي أو المحمول،  وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.


 وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي اشاعات أو تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، داعين الله حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء..

محافظ الدقهلية ومدير الأمن مابين مستشفى المطرية والمنزلة للإطمئنان على المصابين

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