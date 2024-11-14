موعد مباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية عن موعد مباراة إنجلترا واليونان وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.


يبحث المنتخب الإنجليزي عن حسم صراع صدارة المجموعة الثانية في المستوى الثاني مع المنتخب اليوناني
ويحتل منتخب اليونان حاليًا المركز الأول في المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثانية لدوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط بينما يحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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موعد مباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية 


من المقرر أن تقام مباراة إنجلترا واليونان يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.


وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


تنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 2 بنقل أحداث اللقاء وسيقوم جواد بده بالتعليق على أحداث اللقاء.

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