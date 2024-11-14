ننشر اسماء 12 شخص ضحايا حادث طريق بورسعيد

لقي 12 شخص مصرعم ما بين 4 رحال و8 سيدات في حادث طريق المطرية بورسعيد من أبناء محافظة الدقهلية، وحصلت الفجر علي اسماء الضحايا

في مستشفى الزهور ببورسعيد وبعا 4 جثامين وهم

1-عبد العزيز سعد سعد حسن ٤٠ سنه مقيم قريه الخلايفة مركز المنزلة دقهلية وهو سائق الأتوبيس.

2-نجلاء الغريب محمد الشوه 19سنة.

3-رحاب جمعه محمود السيد عبدالله - 42 سنة

4- دعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوه 43 سنة

وجميعهم مقيمين بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية

وفي مستشفى النصر ببورسعيد بها 6 جثامين وهم

1- محمد علی محمد خضر 18 سنة

2-أحمد محمد المتولى السحراوى 19 سنى

3- ريهام محمد محمد المتولى 45 سنه

4-حمد محمد السعيد عيد 19سنة

5- مايسه حسن عبد السلام محمد القرعى 35 سنة

6- فاطمة الزهراء محمود حسين 35 سنة

وجميعهم مقيمين مركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

وفي مستشفى ٣٠ يونيو ببورسعيد جثمانين وهم

1-فتحيه السيد الشافعي محمد النجار 53سنة

2- هبه السيد محمد بحيرى 45 سنة

ومقيمان في المطرية بمحافظة القهلية.

ليبلغ إجمالي الضحايا إلى 12 جثة منهم 4 رجال و8نساء

وبدأ خروج جثامين الضحايا من مستشفيات بورسعيد في حادث اتوبيس المطرية علي طريق بورسعيد، لتشيع الجثامين بمسقط راسهم بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية

وكان وصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبدالعزيز مدير الأمن الدقهلية إلى مستشفي المطرية المركزي للاطمئنان علي حالات المصابين في حادث أتوبيس المطرية والذي وقع علي طريق بورسعيد المطريه مساء الأربعاء والذي أسفر عن وفاة 12 مواطن وإصابة عدد 23 مواطن آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات الصحية بمحافظة الدقهلية ( مستشفي المطرية - مستشفي المنزلة ) والمستشفيات الصحيه بمحافظة بورسعيد ( مستشفي الزهور - مستشفي النصر - مستشفي 30 يونيو ).

واطمئن " محافظ الدقهلية " علي المصابين داخل أقسام المستشفي ووجه لوكيل وزارة الصحة بتقديم الرعايه الصحية الكاملة لهم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية والصحية بالمنصورة إذا استدعي الأمر ذلك.

والتقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بعائلات المرضى وأكد لهم علي متابعة الحالة الصحية لذويهم بنفسه شخصيًا وأنه لن يتركهم حتى يمتثلوا للشفاء تمام ويعودون إلى بيوتهم، مؤكدًا علي تقديم الدعم الكامل لهم بكافة أنواعه.

وأمر اللواء طارق مرزوق علي الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم، موجهًا بسرعة الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن للمتوفين.

وأعرب " محافظ الدقهلية" عن حزنه الشديد جراء وقع هذا الحادث الأليم ووقوع ضحايا من أبناء مركز ومدينة المطريه ووجه التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مصابهم الجلل، وأعلن عن تواجده وسط ابناء المطرية لتقديم واجب العزاء فور وصول الجثامين لدفنهم.

وتُطمئن محافظة الدقهلية المواطنين أن فرق العمل الطبيه داخل المستشفيات الصحيه بالمطرية والمنزلة يقدمون الرعاية الطبية الكاملة للمرضى على أكمل وجه وهناك متابعة دقيقة لحالات المرضى لحين امتثالهم تمامًا للشفاء.

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.



وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي اشاعات أو تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، داعين الله حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.