عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الوحدات السعر بالجنيه سعر الذهب عيار 24 4،120 جنيه سعر الذهب عيار 22 3،777 جنيه سعر الذهب عيار 21 3،605 جنيه سعر الذهب عيار 18 3،090 جنيه سعر الذهب عيار 14 2،403 جنيه سعر الذهب عيار 12 2،060 جنيه سعر الجنيه الذهب 28،840 جنيه سعر أونصة الذهب 128،132 جنيه سعر كيلو الذهب 4،120،000 جنيه

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

الوحدات السعر بالجنيه سعر الذهب عيار 24 4،120 جنيه سعر الذهب عيار 22 3،777 جنيه سعر الذهب عيار 21 3،605 جنيه سعر الذهب عيار 18 3،090 جنيه سعر الذهب عيار 14 2،403 جنيه سعر الذهب عيار 12 2،060 جنيه سعر الجنيه الذهب 28،840 جنيه سعر أونصة الذهب 128،132 جنيه سعر كيلو الذهب 4،120،000 جنيه

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب