أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،355 جنيه نصف جرام 2،605 جنيه 1 جرام 4،730 جنيه 2.5 جرام 11،783 جنيه 5 جرام 23،030 جنيه 10 جرام 46،045 جنيه 20 جرام 91،965 جنيه نصف اونصة 72،780 جنيه اونصة 143،545 جنيه 50 جرام 228،255 جنيه 100 جرام 456،510 جنيه ربع كيلو 1،134،375 جنيه نصف كيلو 2،268،210 جنيه كيلو 4،534،200 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب