موعد مباراة العراق والأردن اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
العراق والأردن
العراق والأردن

يستعد المنتخب العراقي لمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الأردن، ضمن فعاليات الجولة الخامسة، من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب البصرة الدولي معقل أسود الرافدين، المواجهة المرتقبة بين العراق والأردن، تحت صافرة الحكم السعودي محمد الهويش.

ويدخل منتخب العراق المباراة، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، طامحًا في حصد النقاط الثلاثة، لتعزيز فرصه في المنافسة على الصعود إلى كأس العالم.

في المقابل، يسعى المنتخب الأردني بقيادة المهاجم المتألق يزن النعيمات في مواصلة النتائج الإيجابية، والفوز بمواجهة أسود الرافدين، لتوسيع الفارق بينه وبين المنتخب العراقي، والاستمرار في المنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر.

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ويأتي المنتخب الأردني في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي يحتل المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

موعد مواجهة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

ستقام مواجهة الأردن والعراق يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة والربع بتوقيت السعودية وقطر والعراق والأردن، والثامنة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة مواجهة الأردن والعراق عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا قناة bein sport HD4، بتعليق المعلق أحمد البلوشي.

بالإضافة إلى شبكة قنوات الكاس القطرية المشفرة أيضًا، وبالتحديد قناة Alkass Six HD، وسيتولى المعلق المصري أحمد الطيب التعليق على أحداث اللقاء.

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