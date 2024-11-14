حمدان الحمدان يوجّه رسالة للاعبي المنتخب السعودي

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب أستراليا، اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026.

وعلق حمدان الحمدان لاعب المنتخب السعودي السابق، علي غيابات المنتخب، حيث يغيب العديد من اللاعبين عن منتخب الأخضر اليوم، مثل سالم الدوسري وعبدالإله المالكي وسلمان الفرج وعبدالإله العمري للإصابة، بجانب محمد كنو للإيقاف.

وقال حمدان عبر برنامج "في 90”:" الغيابات لن تؤثر بشكل كبير في مواجهة منتخب أستراليا، بسبب ما صنعه هيرفي رينارد في روح اللاعبين ".

وأضاف:" استطاع المدير الفني بث روحا مختلفة في اللاعبين، وأعتقد إنه لم يلتفت للغيابات، ويركز على المجموعة التي ستشارك".

وأكد "عندما تتواجد الروح والتركيز تكون هناك رغبة للمنتخب واللاعبين أكثر من الفوز فقط ".

وأشار: "معجب بمستوي فيصل الغامدي ومروان الصحفي، واتمني مشاركتهم، لأنهما يعيشان أجواء احترافية رائعة".

ووجه لاعب الفتح السابق رسالة للاعبي المنتخب السعودي:" يجب عليكم رفع شعار لا للخسارة، لأنها مباراة مهمة في مشوار التصفيات، ونضمن على الأقل مرحليا وصافة المجموعة ".

ويتواجد المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني، ويتصدر منتخب اليابان المجموعة برصيد 10 نقاط.

