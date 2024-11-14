وسام أبو علي يتغزل في إمام عاشور

تحدث الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي عن أداء زميله إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

وقال وسام عبر قناة الأهلي خلال برنامج "حارس الأهلي ": "يعجبني إمام دائمًا فهو لاعب مميز للغاية، ويستطيع خلق فرص عديدة للتهديف ودائما ما يملك الحلول".

وعن هدفه في مرمى العين علق وسام: "بالنسبة لي إمام سجل هدفا رائعا، رغم اعتقادي أني في البداية اتخذت القرار الخاطئ بالتمرير لطاهر محمد طاهر، لكن التوفيق كان حاضرا وشاهدنا واحد من أجمل الأهداف".

وأشار "إمام على المستوى الشخصي شخص طيب وساعدني كثيرا عند قدومي للأهلي واشكره دائمًا على ذلك".

وعن العروض الخارجية المقدمة له قال: "لا اعلم شي عن هذه العروض، لكن عندما يظهر اللاعب بمستوى متميزة يتلقى العديد من العروض هذا حال كرة القدم، لكن حتي الآن لم يتحدث معي أحد في أي شيء. قضيت نصف موسم ومازال أمامي الكثير لأقدمه للأهلي".

