رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة محمد شوقي.. الوضع مُعقد جدا

كشف عبد الحميد مصطفي رئيس نادى كفر الشيخ، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة.

وأكد عبد الحميد مصطفى في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" حالة محمد شوقي لازالت غير مستقرة، واللاعب تم نقله إلى مستشفي الزرقا المركزي".

وأضاف:" محمد شوقي لم يعاني من أي إصابات من قبل، وكان قريبا من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، بعد تألقه مع الفريق، وكان من نجوم المباراة أمام فريق القزازين".

كما أشار عبد الحميد مصطفي:" الطبيب أكد لنا أنه يحتاج إلى يومين فقط حتى نعبر من منطقة الخطر، وحتى تستقر حالته بنسبة كبيرة ".

وتابع:" محمد شوفي حالته حرجة للغاية، ومعقدة جدا وبنقول يارب عشان خاطر أولاده، ولدينا أمل كبير في عودته مرة أخرى واستعادة وعيه".

وأتم رئيس نادي كفر الشيخ تصريحاته:" محافظ كفر الشيخ أرسل وفد من المحافظة إلى المستشفى التي يتواجد فيها محمد شوقي، من أجل الاطمئنان على صحته، ووزير الرياضة أشرف صبحي كذلك تواصل معنا".

