محافظ الدقهلية يعلن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محافظات
اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لمدة شهر إعتبارا من يوم السبت الموافق 16 من الشهر الجاري.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملة مستمرة وسوف تجوب كافة القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء.

وأشار "مرزوق" إلى تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بالمراكز والمدن والقرى والأسواق والكمائن الحدودية،كما تقوم المديرية بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية.

الأجهزة التنفيذية أسواق الماشية الثروة الحيوانية التنفيذية البيطري الثروة الحيواني الحملة القومية للتحصين الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحمي القلاعية الحملة القومية الطب البيطري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق الوادي المتصدع انطلاق فعاليات الوحدات المحلية توعية المواطن توعية المواطنين حمى الوادي المتصدع طارق مرزوق محافظ الدقهلية مديرية الطب البيطرى بالدقهلية مدير مديرية الطب البيطري

مواد متعلقة

أسعار الخضروات اليوم الخميس 14-11 -2024 في الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الخميس 14-11 -2024 في أسواق ومحال

أسعار السمك اليوم الخميس 14-11-2024 في الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الخميس 14-11 -2024 في محافظة الدقهلية

اسعار الدواجن اليوم الخميس 14-11-2024 في الدقهلية

أسعار البيض اليوم الخميس 14-11-2024 في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الخميس 14-11-2024 في الدقهلية

أسعار السلع التموينية اليوم الهميس 14-11-2024 في محافظة الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل.. الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

طرق تقوية الجهاز المناعي في فصل الشتاء

موعد مباراة البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

‏نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ردًا قاسيًا إلى إسرائيل

وزير الإسكان: تنفيذ نسبة 84% من مستشفى بسعة 189 سريرًا بمدينة العبور

‏الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

اليوم.. تكريم وندوة للنجم الأمريكي إريك روبرتس بمهرجان القاهرة السينمائي