مديرة تعليم مطروح تتابع انتظام الدراسة بمدرسة الثورة للتعليم الأساسي بإدارة براني

في إطار زيارتها الميدانية لإدارة براني غرب المحافظة لمتابعة انضباط العمل بالمؤسسات التعليمية وفق توجيهات السيد وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف وتنفيذًا لتعليمات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

تابعت الأستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدرسة الثورة للتعليم الأساسي بقرية شماس حيث تفقدت الفصول التعليمية والحجرات الدراسية وتابعت مستوي الطلاب في القراءة والكتابة باللغة العربيّة لطلاب الصفوف الأولى موجهة مدير المدرسة بالتطبيق الكامل للتقييمات الأسبوعية بشكل منتظم ودقيق لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة مع المتابعة المستمرة لمستوي الطلاب الدراسي من خلال كراسات الحصة والواجب والأنشطة

جاء ذلك بحضور الأستاذ إيهاب أنور مدير عام التعليم العام والأستاذ عبدالوهاب بكار مدير الإدارة التعليمية

وأكدت لأبنائها الطلاب خلال الجولة التفقدية حتمية الاجتهاد في طلب العلم من خلال الإلتزام بالحضور للمدرسة والتركيز خلال شرح المعلمين للحصص الدراسية والمذاكرة أولا بأول لتحقيق التفوق التعليمي خلال التقييمات الأسبوعية والشهرية وخلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.