عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يتواجد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، وأحد نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية، في الإمارات للمشاركة كمحاضر في دورة حراس المرمى الخاصة بالاتحاد الآسيوي.

ونشر "الحضري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كواليس أول محاضرة نظرية، وعلق عليها قائلًا: " في الملعب، تكون الحياة،  يكون الشغف".

وأضاف: " ارتباطنا بالملعب ارتباط روحي، فهي المدرسة التي تعلمنا فيها 
الصبر والتحدي وتحقيق الهدف ".

واختتم:" شكرًا لكل من كان معانا في هذه الرحلة، التي انتصرنا فيها في النهاية، الملعب معركة كنا مصرين على الانتصار فيها، وبفضل الله انتصرنا".

مواد متعلقة

عصام الحضري يصبح أول محاضر إفريقي في الاتحاد الآسيوي (صور)

الزمالك يؤكد انتهاء أزمة الجزيري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

طرق تقوية الجهاز المناعي في فصل الشتاء

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

‏الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

اليوم.. تكريم وندوة للنجم الأمريكي إريك روبرتس بمهرجان القاهرة السينمائي

موعد مباراة البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

‏نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ردًا قاسيًا إلى إسرائيل

وزير الإسكان: تنفيذ نسبة 84% من مستشفى بسعة 189 سريرًا بمدينة العبور