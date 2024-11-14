عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

يتواجد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، وأحد نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية، في الإمارات للمشاركة كمحاضر في دورة حراس المرمى الخاصة بالاتحاد الآسيوي.

ونشر "الحضري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كواليس أول محاضرة نظرية، وعلق عليها قائلًا: " في الملعب، تكون الحياة، يكون الشغف".

وأضاف: " ارتباطنا بالملعب ارتباط روحي، فهي المدرسة التي تعلمنا فيها

الصبر والتحدي وتحقيق الهدف ".

واختتم:" شكرًا لكل من كان معانا في هذه الرحلة، التي انتصرنا فيها في النهاية، الملعب معركة كنا مصرين على الانتصار فيها، وبفضل الله انتصرنا".