عملية دهس في رام الله واتهامات فلسطينية لإسرائيل باستخدام "المجاعة كسلاح"

عملية دهس في رام الله واتهامات فلسطينية لإسرائيل باستخدام "المجاعة كسلاح"

تقارير وحوارات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 في ظل التصعيد المستمر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وقوع عملية دهس قرب دير قديس برام الله، فيما تواصلت المناقشات داخل أروقة الأمم المتحدة حول تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة، وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل باستخدام "المجاعة كسلاح حرب".

تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل.

التفاصيل كاملة حول الحدث

 أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابة إسرائيليين اثنين إثر عملية دهس وقعت قرب بلدة دير قديس، وفق تقارير أولية.

عملية دهس في رام الله واتهامات فلسطينية لإسرائيل باستخدام "المجاعة كسلاح

 وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحادث يأتي في وقت حساس يشهد توترًا متصاعدًا في الضفة الغربية.

من ناحية أخرى، ألقى مندوب فلسطين في مجلس الأمن الدولي، السفير رياض منصور، كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن، ناقش فيها تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تتبع سياسة "التجويع" كسلاح ضد المدنيين، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي أودى بحياة أكثر من 100 صحفي منذ بدايته، في تصعيد ينذر بأزمة إنسانية غير مسبوقة.

الوضع الميداني والسياسي

 يأتي هذا التصعيد ليزيد من تعقيدات الوضع الميداني والسياسي، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية وفتح الممرات الإنسانية، بينما تواصل القيادة الفلسطينية مناشداتها لتحرك دولي لوقف "العدوان".

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حوادث سابقة

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، إصابة جنديين إسرائيليين بجروح، في عملية دهس عند الحاجز العسكري قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن منفذ العملية تمكن من الفرار، وأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بيت لحم حيث تجري ملاحقة منفذ العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "سيارة فلسطينية تسللت إلى نقطة تفتيش في منطقة الخضر ببيت لحم ونفذت عملية دهس".

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تعزيزات لبلدة الخضر

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى بلدة الخضر، وتمركزت في محيط الجامع الكبير، ومثلث البالوع، والبلدة القديمة، والبوابة، وأطلقت الرصاص الحي.

ووفق المصادر فإن القوات الإسرائيلية تقوم بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلات التجارية، كما داهمت بعض المنازل في محيط الجامع الكبير بالبلدة.

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