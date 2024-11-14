عضو البرلمان العالمي للبيئة: مؤتمر COP29 يعتبر نقطة حاسمة.. وترامب سياسته غير واضحة حتى الآن

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الدكتور وفيق نصير
الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة

أوضح الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن مؤتمر المناخ COP29، يعتبر من خطوة حاسمة، لمواجهة التغيرات المناخية في ظل الظروف العالمية.

وأضاف "نصير" في تصريح خاص للفجر، أن تأثير فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، لن يؤثر حاليا على مؤتمر المناخ، وذلك  لعدم وضوح سياسته حتى الان، ومن المتوقع أن تظهر رؤيته بعد أن يتولى رئاسة امريكا

الجدير بالذكر أن مؤتمر المناخ أنطلق في الموافق يوم 11 نوفمبر 2024 ويستمر حتي يوم 22 نوفمبر في باكو عاصمة دولة اذربيجان،ويعتبر هذا المؤتمر يشكل مرحلة حاسمة في ملف التغيرات المناخية، حيث يطرح مناقشة تمويل المناخ، لمواجهة التحديات المناخية

عضو البرلمان العالمي للبيئة الدكتور وفيق نصير المناخ COP29 مؤتمر المناخ

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