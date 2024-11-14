محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحطة الرمل

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم بجولة تفقدية شملت أحياء وسط وغرب المدينة، وبدأ جولته بتفقد "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" الذي أقيم بمحيط جراج سينما أمير في منطقة محطة الرمل وافتتح السوق من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً بهدف توفير المنتجات الزراعية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن السوق هو الأول من نوعه في المدينة، ويتيح للمواطنين شراء السلع الأساسية مباشرة من المنتجين، ويضم 20 عارضًا من مختلف المنتجات الزراعية مثل الزيت، السكر، الأرز، منتجات الألبان، اللحوم، الدواجن، والخضروات كما يتوفر في السوق خدمات متعددة تشمل سيارات لتقديم خدمات شركة مياه الشرب والمركز التكنولوجي، فضلًا عن وجود أطباء من مديرية الشؤون الصحية لقياس ضغط الدم والسكر، وتقديم التوعية للمواطنين بالمبادرات الصحية الرئاسية مثل "100 مليون صحة" وعلاج الأمراض المزمنة.

وأكد المحافظ أن السوق سيستمر بشكل دوري كل يوم خميس في ذات المكان، لافتًا إلى الإقبال الكبير من المواطنين على السوق وإشادته بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات المشاركة في تنظيمه، من بينها الوزارات المعنية، محافظة الإسكندرية، الغرفة التجارية، القطاع الخاص، الخبرات العالمية، وزارة التعاون الدولي الإيطالي، معهد دراسات البحر المتوسط للبحوث الزراعية، اتحاد المزارعين الإيطاليين "كولداريتي"، ومؤسسة "كامبنيا ميكا"، بالإضافة إلى إتحاد سوق المزارعين العالمي.

ووجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة السير على الأرصفة في منطقة محطة الرمل ومحيط الترام، كما استمع إلى شكاوى المواطنين بشأن استغلال سائقي سيارات الأجرة، وازدحام الشوارع في منطقة لاجتيه.وأكد على رئيس الحي بضرورة إزالة الإشغالات وإعادة الانضباط في تلك المناطق.

وتفقد المحافظ،في إطار جولته التفقدية في حي غرب الأرض المخصصة لإنشاء مبنى جديد لحي غرب بشارع الخديوي في منطقة مينا البصل، والتي تبلغ مساحتها نحو 2400 متر مربع. كما زار مصنع "وستكس" لإنتاج الأقمشة بشارع الخديوي، واستفسر عن حجم الإنتاج والعوائق التي تواجهه، مكلفًا رئيس الحي ومديرة المصنع بإعداد دراسة جدوى لتطوير المصنع وتحسين كفاءته في أقرب وقت ممكن.

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