مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 90%

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في النمسا أن منشآت تخزين الغاز في البلاد ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى ممتلئة بنسبة تفوق 90 بالمئة. 

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الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة مؤيدة لفلسطين

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وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم (الخميس) أن احتياجات النمسا من الغاز الطبيعي مؤمنة لموسمي الشتاء المقبلين، رغم الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على استيراد الغاز الروسي، مؤكدة عدم وجود مخاوف بشأن نقص الغاز في البلاد.


وأضافت الهيئة أن الإجراءات العديدة التي اتخذتها النمسا ستضمن تأمين إمدادات الغاز خلال الشتاء القادم حتى إذا توقفت شركة “غازبروم” الروسية عن التسليم.

 

 وأشارت إلى أن النمسا تتلقى حاليًا الغاز الطبيعي المسال عبر ألمانيا وإيطاليا، بدلًا من الاعتماد على خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا.

 

 يُذكر أن النمسا ودول الاتحاد الأوروبي اتخذت خطوات تدريجية لإنهاء الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

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