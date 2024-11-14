تجديد حبس طبيبة كفرالدوار 15 يوما بسبب فيديو الحمل الحرام

قررت محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تجديد حبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات على خلفية قيامها ببث فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات قاصرات، وأثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا في المجتمع.

كانت جهات التحقيق بمركز كفر الدوار قررت حبس الدكتورة وسام شعيب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، وذلك عقب تحقيقات استمرت نحو أربع ساعات، وطلبت جهات التحقيق تحرير فيش وتشبيه لها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وبيان قصد المتهمة من نشر تلك الفيديوهات.

كما طلبت جهات التحقيق من الإدارة العامة لتكنولوجيا التوثيق والمعلومات بغرب الدلتا فحص حساب المذكورة وإعداد تقرير عنه لعرضه على النيابة العامة.

حيث وجهت جهات التحقيق ثلاث للدكتورة وسام شعيب هي، التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية، تمكنوا من القبض على الدكتورة "وسام شعيب" طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفرالدوا، وذلك عقب تداول فديوهات بثتها الطبيبة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، تحدثت في هذه الفيديوهات عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات، موضحة أنها تهدف إلى توعية الفتيات من خلال مشاركة الحالات التي تواجهها يوميًا في عملها.

وأكدت الطبيبة في أحد الفيديوهات عن حالة لطفلة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، كانت حاملًا في الشهر الثامن، وكانت أسرتها ترغب في إجهاضها بسبب حملها نتيجة علاقة غير شرعية، كما كشفت عن حالة أخرى لسيدة قررت الزواج عرفيًا من شاب يصغرها بنحو 15 عامًا لتسجيل جنينها بإسمه، لكن اتضح أن الجنين ناتج عن علاقة غير شرعية مع رجل آخر.

وفي ذات السياق، أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تلقيها شكاوى ضد الطبيبة تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تشهيرًا بالمرضى واستخدام ألفاظ غير لائقة، مما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وأنه سيتم تحويلها للتحقيق فيم نسب إليها وذلك أمام لجنة أداب المهنة، مستنكره أي أفعال فردية قد تسيء إلى المرضى والمهنة على حد سواء.

وقال هيثم عبد العزيز محامي الدكتورة، أنه تم توجيه عدد من التهم لها منها تكدير الأمن والسلم العام وأستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري وأستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تسير جموع الشعب وتسبب فى تكدير السلم العام والفاظ سيئة.

وأضاف "عبدالعزيز" أنه يوجد معه عدد من المحامين المتضامنين مع الطبيبة، الأستاذ محمد الشربينى المحامي بالنقض والأستاذ أحمد جاد المحامي بالأستئناف العالى، حيث يباشر التحقيقات المستشار أحمد يسري رئيس نيابة مركز كفرالدوار، وفي انتظار استكمال اجراءات التحقيق.

وتابع محامي طبيبة كفر الدوار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرى كمحاميها أنها لم تفش أسرار المرضي فلم تذكر أسماء أحد أو تنشر صور لهم، خانها التعبير في بعض الألفاظ ولكننا جميعا نختلف في التعبير عن آراءنا، كما أرى أيضا أن هدفها ما كان إلا النصح والإرشاد لبعض الوقائع التى نراها في الجانب العملى في حياتنا اليومية بصفتنا قد نتشابه وتقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يوميًا".

وحول الترند والشهرة قال محامي الطبيبة: "أما عن الترند والشهرة فأولا من منا لا يرغب في الشهرة ويبحث عنها وتقابلنا مع وقائع كثيرة ولكن أرى أنها لم تكن تقصدها حقا، واختتم قائلًا: "أسأل الله أن يقف معها فهي من الشخصيات المحترمة جدا وزوجة لطبيب محترم جدا جميعا نعرفه ونبجله، وننتظر نتيجه التحقيقات وقرار النيابة العامة في ذلك الأمر".