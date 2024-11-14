برعاية قطاع المتاحف.. معرض "بداية الطريق 3" لذوي الهمم في متحف طنطا

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الدكتورة هبة عبد
الدكتورة هبة عبد العزيز والدكتور عماد بدير

قالت الدكتورة هبة عبد العزيز المشرف على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف إن الإدارة افتتحت النسخة الثالثة من معرض الفن التشكيلي بداية الطريق 3، وذلك في سياق استراتيجية قطاع المتاحف التي تبرز دور المتاحف كمؤسسات ثقافية تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاءت تلك النسخة بالتعاون مع متحف طنطا بإدارة الدكتور عماد بدير مدير عام المتحف، وبالتعاون مع كلية الآداب بجامعة طنطا، ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك بحضور كوكبة من الشخصيات البارزة.

وعلى هامش المعرض تم تنظيم مجموعة من الفقرات، والعروض الفنية، وورش فنية تعليمية لأطفال محافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة فرع ثقافة الغربية. 
وشهد الفعالية الدكتور رأفت عبد الرازق وكيل كلية الآداب، وأستاذ الآثار الإسلامية بالكلية، والدكتور وائل شاهين مدير ثقافة الغربية، والدكتور أحمد سعيد الديب مدير رعاية الشباب كلية الآداب جامعة طنطا، وأحمد صلاح رعاية الشباب كلية الآداب بجامعة طنطا. 
شهدت الفعالية حضورًا متميزًا من أعضاء الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، ووزارة الثقافة. 
كما تم تكريم الجامعة متمثلا في مركز خدمة الطلاب لذوي الإعاقة، وذلك تقديرًا لتعاونهم المثمر في النسخة الثالثة من معرض الفنون التشكيلية "بداية طريق٣"،  بالإضافة إلى تكريم جميع المشاركين في المعرض من الفنانين، والقائمين على تنظيمه لإخراجه في أحسن صورة. 

قطاع المتاحف متحف طنطا

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