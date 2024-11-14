صحة الدقهلية: بيان بأسماء المصابين فى حادث المطرية - بورسعيد

البيان النهائي

أعلنت مديرية الصحة في الدقهلية الآن في بيانًا رسميًا يتضمن أسماء مصابين وضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد

وصرح وكيل الوزارة أن الفرق الطبية بالمستشفيات تتابع لحظة بلحظة حالة المصابين وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية.مؤكدا على وتوفير كافة سبل العلاج وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمصابين ومتمنيًا لهم السلامة والشفاء العاجل.

وكان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته عقب الحادث برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الشمال وقام وكيل الوزارة منتصف ليل أمس بتفقد مستشفى المطرية والمنزلة للاطمئنان على حالة المصابين والوقوف على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم. وفيما يلى أسماء المصابين بحادث طريق المطرية - بورسعيد:

وفيما يلى أسماء المصابين بحادث طريق المطرية - بورسعيد:



مستشفى المنزلة:

- محمد محمد عابدين 35 سنة - كسر بالقدم - خروج وتحسن

- عبد الرحمن أحمد حسنيين الدهراوى 18 - اشتباه ارتجاج بالمخ - حجز بالمستشفى

- هدى محمد داود 55 سنة كسر بعظام الحوض - حجز بالمستشفى عناية مركزة

- سعاد شفيق 40 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج - حجز بالمستشفى

- علياء أحمد محمد 25 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج - حجز بالمستشفى

-عزيزة سعد أحمد 39- كسر بالفقرات - حجز بالمستشفى

أسماء الحالات المحتجزة بمستشفى المطرية وقيد الملاحظة:



أسماء الحالات المحتجزة بمستشفى المطرية وقيد الملاحظة:



علياء أحمد محمد 25 سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج

رضا إبراهيم الدسوقى 36 سنة - جروح متفرقة

مها محمد رمضان حسين 40 سنة - كدمات بالقدم

حنان شلبى البرلسى 40سنة - جروح بالانف والصدر

عطيات محمد الفقى 37 سنة -جروح بالرقبة والظهر

رضا محمد محمد مرزوق 40 سنة - جروح بالوجه

شيماء السيد سرحان 20سنة - كسر بالكاحل وجروح بالرأس

مريم سليمان الريس 18 سنة - كدمات متفرقة بالجسم -مع اشتياه كسر

نسرين عبده النعامى 40سنة- جروح بالراس



أسماء الحالات التى خرجت من مستشفى المطرية:





محمود السيد سرحان - (خروج هروب )

هدير حمادة النجارى

إسراء محمد الفرج

عزيزة محمد محمد

أميرة محمد الدواودى

محمد السيد وهبة (خروج هروب )

رضا إبراهيم الشاعر

