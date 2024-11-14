تفاصيل لقاء وزير الري مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين بالمحافظات

التقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب يحي العيسوي، والنائب يونس عبد الرازق، والنائب محمد الصمودي أعضاء مجلس النواب.

وتناول اللقاء تدارس طلبات إحلال وتجديد عدد ٣ كباري علي ترعة النوبارية وعدد ١ كوبري علي مصرف شريشرة بمحافظة البحيرة، ومقترحات الإستثمار وتراخيص مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ.

ووجه الدكتور هاني سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المقدمة من النواب فيما يخص إحلال الكبارى وسرعة معاينة هذه الكباري واتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية تجاهها.

كما وجه الدكتور هاني سويلم بدراسة الطلبات الخاصة بالانتفاع بقطع الأراضى أملاك الوزارة لتنفيذ مشروعات عليها طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك، مع التأكيد على عدم تأثير هذه المشروعات على المنظومة المائية.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعمال جلساته العامة، الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، بحضور ممثلي الحكومة والوزراء المختصين.

فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، الإثنين، حضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.

كما يستعرض الوزير خلال بيان الوزارة، سُبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وتشهد الجلسة العامة، الثلاثاء، حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

وتستعرض الوزيرة خلال كلمتها، أيضًا، استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.