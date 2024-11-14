صفارات الانذار تدوي في محيط نهاريا بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة

أفادت مراسلة RT، مساء اليوم الخميس، بأن صفارات الانذار تدوي في محيط مدينة نهاريا وساعر شمال إسرائيل، بعد الاشتباع بتسلل طائرة مسيرة.

غارة إسرائيلية على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت مراسلة RT، مساء اليوم الخميس، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط تجدد الغارات جنوب لبنان.

وأوضحت المراسلة أن "الغارة الإسرائيلية الأخيرة استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما تم تسجيل غارة إسرائيلية ثالثة أيضا على الضاحية.

وأضافت أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت محيط بلدة عيتيت في جنوب لبنان.