جداريات عملاقة.. ملوك مصر يغيرون وجه الطريق الدائري للوصول للمتحف المصري الكبير (صور)

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جداريات فرعونية على
جداريات فرعونية على الطريق الدائري

ظهر ملوك الحضارة المصرية القديمة على جداريات العمارات، والمحاور المرورية المؤدية إلى المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ومحيطه.

وتعد هذه الخطوة نقلة حضارية وتنموية كبيرة، بما شهدته من مشروعات تطوير وتجميل ورفع كفاءة للطرق والشوارع والمباني، لتحسين الصورة البصرية وتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين.

حيث تضمن مخطط التطوير، رصف ورفع كفاءة العديد من الشوارع والطرق والمحاور المرورية، ومعالجة وطلاء واجهات المباني والعقارات السكنية القديمة، وإنشاء جداريات لمعالم المحافظة الأثرية ورموز مصر التاريخية، وإضافة عناصر تجميلية من نباتات وأشجار وإنارات، لتكون في استقبال الأفواج السياحية وزوار المتحف المصري الكبير.

كما يعد تجميل واجهات عقارات الطريق الدائري، أحد أبرز مشروعات تطوير المحاور المؤدية للمتحف الكبير، إذ تم معالجة وطلاء وتجميل واجهات مئات العقارات على جانبي الطريق بمحافظتي القاهرة والجيزة وتزيينها برسومات وصور لملوك الفراعنة القدماء.

ويشمل مخطط تطوير محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه، رفع كفاءة المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس، وكذا طريق الفيوم، وذلك على نحو يليق بمكانة المتحف السياحية.

وتتضمن أعمال التطوير، رفع كفاءة للأسوار والمنشآت الواقعة على جانبي الطرق، وتطوير الأرصفة ومدها بإضاءات تجميلية ذات طابع متناسق و"لاند سكيب" وزراعات ومسطحات خضراء مدعمة بشبكة ري حديثة، بالإضافة إلى إنشاء جداريات فنية لرموز مصر في مختلف المجالات.

وتواصل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول 2كم بدءًا من الطريق الدائري وحتى كوبري عز، بالإضافة إلى أعمال تطوير ترعة المريوطية بمرحلتها الثالثة والأخيرة، والجاري تجهيزها لضم مواقف سرفيس وساحات انتظار حضارية وبارتشينات لمطاعم وكافيهات نموذجية، أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خلال المراحل الأولى من المشروع.
 

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