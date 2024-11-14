ضبط 1.5 طن لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بالبدرشين

أخبار مصر
لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج حملات مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مركز ومدينة البدرشين ومباحث التموين، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع الغذائية المتداولة واللحوم ومصنعاتها بالمرور على أماكن عرضها لضمان صلاحيتها.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١.٥ طن مصنعات لحوم ولحوم مفروم ودهون حيوانية وهياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي  في احد الثلاجات بقرية العزيزية بالبدرشين. 

حيث تم مصادرة المضبوطات وغلق المنشاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، جاءت الحملات في اطار تنفيذ الدور الرقابي الهام فى خدمة وحماية المواطنين بالمرور على اماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن ومنتجاتها والأسماك.

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الجيزة سلع

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