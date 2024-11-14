بحوث الصحراء: تعاون بين المركز و"إيكاردا" لتنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، عن بدء تنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة لتعزيز سبل العيش المستدامة في مدينتي توشكى والوادي الجديد، بالتعاون مع منظمة “إيكاردا” وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

 

وأشار شوقي إلى أن وفد منظمة “إيكاردا” زار محطتي بحوث توشكى والوادي الجديد لتعزيز التعاون، حيث تم عرض الأنشطة البحثية التي يقوم بها المركز في المناطق الصحراوية ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية في الزراعة.

 

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، بالتعاون المتواصل مع المنظمات الدولية والجهات المانحة في مشاريع التنمية الزراعية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعكس الثقة الكبيرة في دور المركز في تنمية الأراضي الصحراوية بمصر.

 

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد الحاوي، رئيس المشروع، أن الهدف من المشروع هو تحقيق تكامل في الزراعة الصحراوية، حيث نُفذت عدة أنشطة ميدانية، منها زراعة محاصيل الأعلاف وتصنيعها في صورة “سيلاج”، واستزراع الأزولا كمصدر بديل للأعلاف، وزراعة الخضراوات والمحاصيل الاستراتيجية باستخدام الأسمدة العضوية، إضافةً إلى تنظيم أيام حقلية للمزارعين والسيدات لعرض الممارسات الزراعية المستدامة.

من ناحيته، أعرب الدكتور علاء الدين حمويه، ممثل منظمة “إيكاردا”، عن شكره لإدارة مركز بحوث الصحراء على التعاون المثمر، مشيدًا بدور المركز في دعم التنمية الزراعية ونجاح المشروع في تحقيق أهدافه. كما أعلن عن إضافة صوبة زراعية مكيفة تعمل بالطاقة الشمسية في محطة توشكى، لتتيح زراعة الخضروات على مدار العام.

 

يُذكر أن وزير الزراعة التقى، أمس، مع وفد “إيكاردا” لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

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