نائب محافظ سوهاج يشهد عددا من فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"

شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، عددا من فعاليات المبادرة التى تم تنظيمها بمختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن متابعة ودعم فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

وقد شهد نائب المحافظ فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمها قصر ثقافة سوهاج تحت عنوان " المرأة المصرية وتنمية الهوية الثقافية.. تمكين المرأة فى الجمهورية الجديدة"، بحضور المستشار حسام العادلي الروائي والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، وريهام العادلي رئيس رابطة المرأة المصرية، وأحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج، وعدد من السيدات والفتيات من مختلف مراكز المحافظة.

كما قام نائب المحافظ، يرافقه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، بتوزيع مجموعة من الهدايا ولعب الأطفال على المرضى من الأطفال المقيمين بمستشفى سوهاج العام للتخفيف عنهم، وإدخال السرور عليهم.

وقد شارك نائب المحافظ، بحضور النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى فعالية تدريبية نظمها اتحاد "بشبابها" بعنوان "اكتشاف المهارات"، بمشاركة 500 شاب من أبناء المحافظة.



وقد نقل " عبد الهادي " خلال تلك الفعاليات تحيات المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا على أهمية المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، في ظل حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري صحيا، واجتماعيا، وتعليميا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري.