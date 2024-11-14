الإجراءات المطلوبة لإقامة محطات الطاقة الشمسية في مصر

تسهّل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عملية إنشاء محطات الطاقة الشمسية عبر خطوات وإجراءات بسيطة، كما توفر قائمة بالشركات المعتمدة والمؤهلة لتقديم هذه الخدمة بطريقة موثوقة.

محطات الطاقة الشمسية

يستطيع الأفراد والمؤسسات الراغبون في تركيب محطات طاقة شمسية الاعتماد على هذه الشركات للحصول على حلول متكاملة تشمل التصميم والتركيب والصيانة، مما يساهم في دعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتخفيض تكاليف الكهرباء على المدى البعيد.

خطوات إنشاء محطات الطاقة الشمسية

1- ملكية المنشأة: يجب أن تكون المساحة المخصصة لإنشاء المحطة ملكًا خاصًا للمنشأة أو حق انتفاع لـ 25 عامًا.

2- الشركات المنفذة: الاطلاع على الشركات المنفذة واختيار واحدة منها.

3- معاينة المكان: تقوم الشركة المنفذة بمعاينة مكان المشروع.

4- حساب قدرة المحطة الشمسية: تطلع الشركة على استهلاكات العميل وحساب قدرة للمحطة.

5- تقديم الملف الفني: تقوم الشركة بتقديم الملف الفني لشركة توزيع الكهرباء المعنية.

6- معاينة شركة الكهرباء: بعد تنفيذ المحطة يتم إعلام شركة الكهرباء لمعاينتها وعمل القياسات المطلوبة.

7- ربط المحطة على الشبكة: تقوم شركة الكهرباء بربط المحطة على الشبكة واستبدال العداد بعداد صافي القياس وتشغيل المحطة.

8- إنهاء اجراءات التعاقد: يتم توقيع عقد ربط محطة الطاقة الشمسية مع شركة التوزيع.

مميزات التعاقد مع الشركات المؤهلة

- جودة تشغيل المحطة.

- استخدام مكونات معتمدة.

- ضمان تشغيل عمالة مؤهلة ومدربة.

- في حالة وجود أي خلل أو شكوى من المحطة الشمسية يحق للعميل الرجوع للهيئة وعمل شكوى في الشركة المؤهلة، وبالتالي يضمن العميل إيجاد حلول لتلك الشكوى حيث تقوم الهيئة بمخاطبة الشركة وموافتها بالإجراءات اللازمة تجاه إصلاح المحطة وفي حالة عدم استجابة الشركة المنفذة لاتباع الإجراءات اللازمة من الهيئة يحق للهيئة حينها اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الشركة.