خط ساخن ورابط.. طرق الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

أتاحت هيئة الدواء المصرية، عدة طرق للمواطنين والعاملين في القطاع الصحي للإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشكلات المرتبطة باستخدام الأدوية.

يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على مراقبة سلامة المستحضرات الطبية وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل المشاكل الناتجة عن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، مثل مقاومة بعض البكتيريا للأدوية المتاحة.

طرق الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

تهدف هذه القنوات إلى تسهيل التواصل مع الهيئة ومتابعة سلامة الأدوية المتداولة في السوق.

ووفرت الهيئة قنوات متعددة لتسهيل الإبلاغ عن هذه المشكلات، وتشمل:

- نموذج إلكتروني عبر الرابط المخصص على موقع الهيئة.

- رمز الاستجابة السريع (QR Code).

- البريد الإلكتروني: [email protected]

ا- الخط الساخن: 15301

موقع الهيئة: www.edaegypt.gov.eg

المشاكل التي يمكن الإبلاغ عنها تشمل:

- الآثار الجانبية العكسية للأدوية.

- حالات الجرعات الزائدة.

- إساءة استخدام الأدوية أو استخدامها لأغراض غير مخصصة.

- تعرض العاملين في القطاع الصحي للدواء أثناء العمل.

الأخطاء الدوائية.

- عدم فاعلية الأدوية أو تفاعلات دوائية غير مرغوبة.

- مشكلات الجودة أو وجود أدوية مجهولة المصدر.

- استخدام الأدوية في فترات الحمل والرضاعة.

في سياق آخر، اختتمت هيئة الدواء المصرية برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان "الإجراءات الخاصة بكيفية تقييم ودراسة الملف الفني واليقظة للمستلزمات الطبية"، بالتعاون مع شركة عالمية متعددة الجنسيات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات العاملين في الإدارتين المركزيتين للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، وذلك ضمن رؤية الهيئة لتحقيق التميز المؤسسي وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وخلال البرنامج، تدرب المشاركون على تقييم ودراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية، بما في ذلك فحص مكونات الملف مثل شهادات الجودة وآليات اليقظة، بالإضافة إلى اختبارات التحليل الدقيقة لضمان السلامة والفعالية.

كما تم استعراض التحديثات الأخيرة في الأدلة التنظيمية الأوروبية ومتطلبات الملصقات والعلامات (MDR) بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وركز البرنامج أيضًا على كيفية تكييف هذه الإجراءات مع السوق المصري، مما يعزز دور الهيئة كجهة رقابية ذات كفاءة عالية، قادرة على ضمان جودة المستلزمات الطبية في السوق المحلي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة لتكثيف التدريب في نوفمبر، كجزء من جهودها لتمكين كوادرها البشرية ودعم أهداف "رؤية مصر 2030" لبناء قطاع صحي قوي ومؤسسي يواكب التحديات المتجددة.