"سيدات الأعمال العراقي" يدعو لتعزيز الاستثمار بين القاهرة وبغداد بشكل أكبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

دعت رئيسة المجلس العراقي لسيدات الأعمال، الدكتورة صباح التميمي، إلى تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين العراق ومصر، حيث تتجه قيمة التعاملات التجارية بين البلدين إلى تجاوز حاجز المليار دولار سنويًا، وهو مؤشر إيجابي على قوة العلاقات بين بغداد والقاهرة.


 

جاء ذلك خلال مشاركتها في القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب بمحافظة أسوان، الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي، تحت رعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية.


 

وأكدت التميمي أن العراق يمضي بثبات في مسار الإصلاحات بهدف جعله وجهة استثمارية جاذبة وآمنة، مشددة على مواصلة الجهود لتعزيز الاستثمار ومكافحة الفساد وخلق فرص عمل للشباب والنساء. كما أعربت عن تطلع العراق لدعم الدول الشقيقة والصديقة لبناء اقتصاد إقليمي ودولي قائم على التكامل، مع التركيز على الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.


 

وأشارت التميمي إلى أن القمة الاستثمارية تُعد فرصة فريدة لمناقشة ملف الاستثمار في دولنا، مؤكدة أن مصر دائمًا ما تكون في طليعة المبادرات.


 

وأضافت أن العراق يولي اهتمامًا كبيرًا بدور المرأة، التي أصبحت وزيرة وبرلمانية وسيدة أعمال، مشيرة إلى أن هذا النجاح يعكس إيمانًا عميقًا بقدرات المرأة العراقية، التي تجذرت في التاريخ. ورغم التحديات التي واجهتها المرأة العراقية خلال العقود الماضية، فإنها أظهرت مرونة وقدرة عالية على التكيف. كما أكدت أن تأسيس مجلس سيدات الأعمال قبل أكثر من عشر سنوات يمثل خطوة مهمة لدعم السيدات الطامحات لإنشاء مشاريعهن، ويعكس التزام الحكومة والقطاع الخاص بتقديم فرص حقيقية لنجاح المرأة في الاقتصاد العراقي.


 

وأوضحت أن سيدات الأعمال العراقيات أصبحن يلعبن دورًا رياديًا في المشاريع الكبرى والاستثمارات المتزايدة في البلاد، بالتزامن مع جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

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