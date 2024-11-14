الرئيس السيسي يعزي شيخ الأزهر هاتفيا في وفاة شقيقته

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عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر، أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتعزية فضيلته في وفاة شقيقته الكبرى الحاجة سميحة محمد الطيب، التي وافتها المنية صباح أمس الأربعاء، كما أوفد سيادته مندوبًا عنه لتقديم واجب العزاء لفضيلته في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

وأكد الرئيس السيسي خالص تعازيه وصادق مواساته لشيخ الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب الإمام الأكبر عن شكره وخالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم واجب العزاء، داعيًا المولى عز وجل أن يمنَّ على سيادته بدوام الصحة والعافية، وأن يحفظ أهله وذويه، وأن يوفق سيادته لما فيه صلاح البلاد والعباد.

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