مشتريات الأفراد ومؤسسات أجنبية تقود صعود البورصة في مستهل تداولات

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث اتجه المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأجنبية نحو شراء الأسهم، في حين حققت المؤسسات المحلية والعربية صافي بيع.

 

صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.28% ليصل إلى 31،522 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان أيضًا بنسبة 0.28% مسجلًا 39،066 نقطة. كما زاد مؤشر العائد الكلي بنسبة 0.3% مسجلًا 13،838 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة «إيجي إكس 33» بنسبة 0.26% ليصل إلى 3،241 نقطة.


 

شهد مؤشر «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان ارتفاعًا بنسبة 0.5% مسجلًا 8،368 نقطة، في حين تقدم المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 0.49% ليصل إلى 11،638 نقطة.


 

وبلغ إجمالي قيمة التداولات في بداية الجلسة 330 مليون جنيه، حيث ارتفعت أسهم 72 شركة، وتراجعت 21، فيما حافظت 98 شركة على استقرارها دون تغيير.

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