أسهم أوروبا ترتفع بدعم من أسهم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا

الاقتصاد
بوابة الفجر

افتتح مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي تعاملات اليوم الخميس بارتفاع مدفوعًا بمكاسب أسهم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، حيث دعمت نتائج أرباح قوية الأداء العام للمؤشر القياسي.

 

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، لكنه بقي قريبًا من أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع. وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعًا بنسبة 0.8% ليكون من بين أفضل القطاعات الفرعية أداءً، في حين حقق قطاع الطاقة مكاسب بنسبة 1%.

 

كما ارتفع سهم “دويتشه تيليكوم” بنسبة 2.6% بعد أن رفعت الشركة، وهي أكبر مجموعة اتصالات في أوروبا من حيث القيمة السوقية، توقعاتها للأرباح الأساسية السنوية، وتجاوزت قليلًا توقعات أرباح الربع الثالث.

 

كذلك ارتفع سهم شركة “إيه.إس.إم.إل” بنسبة 2.9% بعد أن أعلنت الشركة، وهي أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، عن توقعات نمو في مبيعاتها تتراوح بين 8% و14% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما دعم قطاع التكنولوجيا الفرعي الذي صعد بنسبة 0.9%.

 

وشهد سهم بنك “مونتي دي باشي دي سيينا” (إم.بي.إس) قفزة بنسبة 9.5% بعد أن باعت الحكومة الإيطالية حصة تبلغ 15% في البنك لمنافسه “بانكو بي.بي.إم”، الذي سجل أيضًا ارتفاعًا بنسبة 4.2% في بداية التداولات.


 

وارتفع سهم “سيمنس” بنسبة 5.8% بعد أن تجاوزت الشركة الألمانية للهندسة توقعات أرباح الربع الرابع.


 

من المقرر أن يصدر لاحقًا اليوم محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لشهر أكتوبر، حينما تم خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، بالإضافة إلى بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث.

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