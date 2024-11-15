وزير الأوقاف يكرم الحاصل على المركز الثالث “بمسابقة العراق للقرآن”

أخبار مصر
الشيخ محمد أحمد فتح
الشيخ محمد أحمد فتح الله

فاز الشيخ محمد أحمد فتح الله، مرشح وزارة الأوقاف المصرية، الواعظ بالأزهر الشريف؛ بالمركز الثالث في مسابقة العراق الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، التي شهدت مشاركة واسعة من نخبة من حفظة القرآن الكريم من مختلف الدول الإسلامية، ما يعكس أهمية هذه المسابقة في نشر الثقافة القرآنية وتشجيع حفظ القرآن وتجويده.

وبهذه المناسبة، هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ محمد أحمد فتح الله على هذا الإنجاز المميز، مثمنًا جهوده وإخلاصه في خدمة كتاب الله وتفوقه في هذا المجال.

وأكد وزير الأوقاف اعتزاز الوزارة بمثل هذه النجاحات التي تمثل صورة مشرفة للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في المحافل الدولية.

وقد أعلن الوزير عن تكريم الشيخ محمد أحمد فتح الله فور عودته إلى أرض الوطن، إذ قرر الوزير منحه درع وزارة الأوقاف تقديرًا لإسهامه في رفعة اسم مصر في مثل هذه المحافل القرآنية الدولية، ليكون التكريم دافعًا له نحو المزيد من التميز والعطاء في سبيل خدمة القرآن الكريم.

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