الدولار عند أعلى مستوى في عام بدعم من انتخاب ترمب وارتفاع العوائد

استقر الدولار عند أعلى مستوياته خلال عام مقابل العملات الرئيسية اليوم الخميس، ويستعد لتحقيق مكاسب لليوم الخامس على التوالي، مدعومًا بارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وصل الدولار إلى مستوى 156 ينًا للمرة الأولى منذ يوليو، بينما تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 مسجلًا 1.0546 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.





يتوقع أن تؤدي السياسات المحتملة للإدارة الجديدة، مثل الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد سياسات الهجرة، إلى ارتفاع التضخم، مما قد يبطئ من وتيرة خفض الفائدة من قبل الفيدرالي. ووفقًا لتوقعات إديسون ريسيرش، من المرجح أن يسيطر الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، على مجلسي الكونغرس، مما يمنحه نفوذًا كبيرًا لدفع أجندته.





كما سجلت عملة بتكوين مستوى قياسيًا جديدًا الليلة الماضية عند 93،480 دولارًا، بعد تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة عالميًا”. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، بنسبة 0.2% ليصل إلى 106.69، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر 2023.