إصابة جنديين إسرائيليين بسقوط مسيرة مفخخة في قاعدة "إلياكيم" شرق حيفا

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الخميس، عن إصابة جنديين بجراح جراء سقوط وانفجار مسيرة مفخخة في قاعدة "إلياكيم" العسكرية شرق مدينة حيفا.

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية، على قاعدة "إلياكيم" جنوبي مدينة حيفا، لافتا إلى أنها تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي التي تبعد عن الحدود اللبنانية 50 كيلومترا.

وفي سياق متصل، قال هاغاري إنه جرى تدمير معظم مواقع إنتاج الأسلحة لـ "حزب الله" في بيروت ومهاجمة بنى تحتية له في سوريا.

وقال الناطق بلسان الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي: "نرصد قيام حزب الله بإطلاق قذائف صاروخية تم إنتاجها في سوريا ونقلت من هناك إلى حزب الله في لبنان".

وأضاف: "سنهاجم كل محاولة لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى حزب الله وستهاجم كل بنية تحتية سنرصدها في سوريا وهي تستخدم لإنتاج أو نقل وسائل قتالية لصالح حزب الله".

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ53 تواليا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي حسب وزارة الصحة اللبنانية، المستمر منذ 8 أكتوبر 2023، بمقتل 3 آلاف و365 مواطنا وإصابة 14 ألفا و344 آخرين.