محافظ أسوان يعتمد حركة تغيرات واسعة شملت 27 قيادة محلية

أعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة تغييرات واسعة وشاملة لـ 27 قيادة محلية على مستوى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ونوابهم، وسكرتيرى الوحدات المحلية.

فى أكبر حركة محليات شاملة ضمن رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع المطالب الجماهيرية بتحسين الأداء، وتحقيق طموحات الشارع الأسواني.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن حركة المحليات الشاملة شهدت تغييرات كبيرة فى قيادات الأدارة المحلية بعد إجراء تقييم شامل خلال الأشهر الماضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإداري.

وفى ظل التكليفات المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

لافتًا إلى أن هذه التغييرات تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك فى تحسين مستوى معيشتهم.