"الجهاد الإسلامي" تعلن مقتل عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق

عربي ودولي
الجهاد الإسلامي -
الجهاد الإسلامي - أرشيفية

أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي"، في بيان مساء يوم الخميس، مقتل عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق.

وقالت في البيان: "نزف إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية ثلة من أبناء الحركة الذين ارتقوا في العدوان الآثم الذي استهدف العاصمة السورية دمشق مساء يوم الخميس".

وأضافت أن "العدوان الهمجي الذي شنه الجيش الإسرائيلي بحق عدد من المؤسسات المدنية والمنازل السكنية يأتي في إطار إجرامه المتواصل بحق شعوب أمتنا، ويعكس فشله العسكري في مواجهة قوى المقاومة ميدانيا، ولا سيما في غزة وجنوب لبنان".

وأشارت إلى أن الأكاذيب التي يروجها الجيش الإسرائيلي بزعمه أنه استهدف مقرات ومراكز عسكرية تابعة للحركة هي محض اختلاق لبطولات وهمية.

وشددت على أن الاستهداف لن يزيدهم إلا تصميما وعزما على مواصلة الجهاد والمقاومة.

واختتمت الحركة بيانها بالقول: "كما كنا قبل معركة طوفان الأقصى وخلالها سنبقى بعدها، حتى هزيمة الاحتلال ودحره عن أرضنا".

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