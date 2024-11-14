فرص عمل في مصر للطيران.. وظائف تناسب مؤهلات عليا ومتوسطة ( هنا التفاصيل)

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فرص عمل في مصر للطيران..
فرص عمل في مصر للطيران.. وظائف تناسب مؤهلات عليا ومتوسطة ( ه

مصر للطيران، تعلن الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للشحن الجوى لشغل وظيفتى ضابط بضائع عدد (۱۷) فرد / منظم تحميل طائرات عدد (٤٩) فرد بنظام عقد عمل.

( أحد عشر شهرًا ) بالشروط الآتية:-

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وظائف مصر للطيران.. فرص عمل متاحة للذكور بهذه الشروط

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"سياحة النواب" تصدر توصيات عاجلة للنهوض بشركة مصر للطيران

الشروط المطلوبة: 

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن الشروط المطلوبة للوظائف في الشركة القابضة مصر للطيران

أولًا: وظيفة ضابط بضائع:

  •  السن لا يزيد عن (۳۰) عامًا عند نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع.
  • الحصول على مؤهل عال مناسب.
  • إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.
  • اجادة مهارات الحاسب الآلى.
  • إجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
  • ذكور فقط
  • قبول العمل بنظام النوبات.

ثانيا: وظيفة منظم تحميل طائرات:

  1. الحصول على شهادة الإعدادية.
  2. الإلمام باللغة الإنجليزية.
  3. إجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
  4. السن لا يزيد عن (٢٥) عامًا عند نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع.
  5. ذكور فقط.
  6. قبول العمل بنظام النوبات.
فرص عمل في مصر للطيران.. وظائف تناسب مؤهلات عليا ومتوسطة ( هنا التفاصيل)

شروط عامة:

  1.  أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى القاهرة، الجيزة، القليوبية أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن
  2. يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية.
  3. الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها.
  4. تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.
  5.  تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك من خلال الرابط التالي "اضغــــــــط هنــــــــا"

وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١١/٦ حتى ٢٠٢٤/١١/١٥، على أن يتم تقديم صورة من المستندات الآتية مع أول اختبار تقرره الشركة وهي:

  • المؤهل الدراسي
  • شهادة الميلاد مميكنة حديثة
  •  السيرة الذاتية (CV)
  • البطاقة الرقم القومي) سارية.
  • الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.
  • عدد (۲) صورة شخصية ٦٤.
  • توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع (مائة جنيها ) لخزينة الشركة لا ترد.
  • تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالشركة.
  • لن يتم الإعتداد بأى طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.
  • اجتياز جميع الاختبارات.
  • التي تقررها الشركة.
  • مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.
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