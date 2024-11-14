فرص عمل في مصر للطيران.. وظائف تناسب مؤهلات عليا ومتوسطة ( هنا التفاصيل)
مصر للطيران، تعلن الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للشحن الجوى لشغل وظيفتى ضابط بضائع عدد (۱۷) فرد / منظم تحميل طائرات عدد (٤٩) فرد بنظام عقد عمل.
( أحد عشر شهرًا ) بالشروط الآتية:-
الشروط المطلوبة:
تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن الشروط المطلوبة للوظائف في الشركة القابضة مصر للطيران.
أولًا: وظيفة ضابط بضائع:
- السن لا يزيد عن (۳۰) عامًا عند نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع.
- الحصول على مؤهل عال مناسب.
- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.
- اجادة مهارات الحاسب الآلى.
- إجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
- ذكور فقط
- قبول العمل بنظام النوبات.
ثانيا: وظيفة منظم تحميل طائرات:
- الحصول على شهادة الإعدادية.
- الإلمام باللغة الإنجليزية.
- إجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
- السن لا يزيد عن (٢٥) عامًا عند نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع.
- ذكور فقط.
- قبول العمل بنظام النوبات.
شروط عامة:
- أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى القاهرة، الجيزة، القليوبية أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن
- يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية.
- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها.
- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.
- تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك من خلال الرابط التالي "اضغــــــــط هنــــــــا"
وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١١/٦ حتى ٢٠٢٤/١١/١٥، على أن يتم تقديم صورة من المستندات الآتية مع أول اختبار تقرره الشركة وهي:
- المؤهل الدراسي
- شهادة الميلاد مميكنة حديثة
- السيرة الذاتية (CV)
- البطاقة الرقم القومي) سارية.
- الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.
- عدد (۲) صورة شخصية ٦٤.
- توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع (مائة جنيها ) لخزينة الشركة لا ترد.
- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالشركة.
- لن يتم الإعتداد بأى طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.
- اجتياز جميع الاختبارات.
- التي تقررها الشركة.
- مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.