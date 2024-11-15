محافظ مرسى مطروح يلتقي نواب المحافظة

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نواب مجلس الشعب بمطروح
نواب مجلس الشعب بمطروح واللواء خالد شعيب

 
التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس  بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد مع كلا من النائبة سحر عيد والنائب عيسي ابو تمر والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وسلطان الزعيري أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح 
حيث تم مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بالمواطنين وكذلك مقترحات لتنمية عدد من القطاعات  التنموية والخدمية المختلفة  كالصحة والتعليم والحفاظ على البيئة وغيرها.
حيث وجه محافظ مطروح بإحالة عدد منها للجهات المختصة للدراسة والعرض بما يساهم في إزالة العقبات وتحقيق  مزيد من تيسير  الخدمات للمواطنين.

التعليم الحفاظ على القطاعات التنموية المصريين الاحرار خدمات للمواطنين للمواطنين مطروح اليوم

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