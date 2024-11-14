"حزب الله" يستهدف قاعدة إلياكيم جنوبي مدينة حيفا

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بوابة الفجر

أعلن حزب الله اللبناني، مساء يوم الخميس، استهداف قاعدة إلياكيم جنوبي حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وأوضح في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء لبيك ‏يا نصر الله شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من مساء اليوم الخميس 14-11-2024، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية، على قاعدة إلياكيم، وأصابت أهدافها بدقة".

وأضاف: "تحوي قاعدة إلياكيم معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي، التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوبي مدينة حيفا المحتلة".

وأكد "حزب الله" أن وحدة الدفاع الجوي أسقطت مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الشرقي بصاروخ "أرض - جو".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن طائرة مسيرة انفجرت شرق جنوب حيفا على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

هذا وأفادت مراسلة RT، مساء يوم الخميس، بأن صفارات الانذار دوت في مناطق واسعة من شمال إسرائيل، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفا بعدة غارات الضاحية الجنوبية لبيروت، وعددا من البلدات والقرى.

الضاحية الجنوبية لبيروت الدفاع الجوي المقاومة الاسلامية حزب الله اللبناني

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